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По подсчетам властей Польши в Белоруссии на границе остаются около 10 тыс мигрантов

18:51 21.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Находящиеся в Белоруссии мигранты начали возвращаться на родину, но более 10 тыс. по-прежнему остаются в стране. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции в Риге с главой правительства Латвии Кришьянисом Кариньшем.

«Несколько тысяч человек, в общей сложности более 10 тысяч человек, по-прежнему остаются на территории Белоруссии», — сказал он.

«Первый транспорт с несколькими сотнями мигрантов, которые пожелали вернуться в страны происхождения, полетел назад в эти страны», — указал Моравецкий, подчеркнув, что такие решения о возвращении принимают те, кто видит безнадежность сложившейся ситуации.

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