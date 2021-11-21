По подсчетам властей Польши в Белоруссии на границе остаются около 10 тыс мигрантов
18:51 21.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Несколько тысяч человек, в общей сложности более 10 тысяч человек, по-прежнему остаются на территории Белоруссии», — сказал он.
«Первый транспорт с несколькими сотнями мигрантов, которые пожелали вернуться в страны происхождения, полетел назад в эти страны», — указал Моравецкий, подчеркнув, что такие решения о возвращении принимают те, кто видит безнадежность сложившейся ситуации.
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