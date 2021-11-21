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НОВОСТИ

Путин ревакцинировался "Спутником лайт"

19:50 21.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин сообщил, что прошел ревакцинацию от коронавируса «Спутником лайт».

«Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку — „Спутником лайт“. Это уже называется ревакцинация», — сказал глава государства.

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