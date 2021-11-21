Путин ревакцинировался "Спутником лайт"

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин сообщил, что прошел ревакцинацию от коронавируса «Спутником лайт».

«Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку — „Спутником лайт“. Это уже называется ревакцинация», — сказал глава государства.