Мода на "ковид-вечеринки" из Германии и Австрии добрлась до Италии

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вечеринки с участием заразившихся коронавирусом специально устраивают в северной итальянской области Трентино-Альто-Адидже, чтобы те, кто не хочет прививаться, могли заразиться и таким образом получить ковид-сертификат на основании факта перенесенного заболевания. Об этом пишет в воскресенье газета «Репубблика».

Рассказал о подобных инициативах, угрожающих общественному здоровью, врач Патрик Франзони, который собрал соответствующие свидетельства очевидцев и участников таких вечеринок. В основном в этих встречах участвует молодежь, многие молодые люди полагают, что инфекция менее опасна, чем вакцина. В Альто-Адидже (бывший Южный Тироль, где большинство населения говорит на немецком) один из самых низких по Италии уровень вакцинации. Мода на подобные вечеринки пришла из Германии и соседней Австрии, где антипрививочники прибегают также к подобным методам для получения так называемого грин-пасса, на который имеют право перенесшие ковид.