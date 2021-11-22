Актриса Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народная артистка РФ Нина Русланова умерла на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

"Сегодня на 76-м году жизни после продолжительной болезни умерла Нина Ивановна Русланова", - сказали в союзе.

Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 г. в городе Богодухове (Харьковская область Украинской ССР, теперь Украина). В 1985-1988 гг. была актрисой Московского академического театра им. В. Маяковского. Член Союза кинематографистов РФ, Российской академии кинематографических искусств, Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Народная артистка РФ (1998). Лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1986).

Обладательница кинопремии "Ника" в номинациях "Лучшая женская роль" (1988 - "Завтра была война", "Знак беды", "Короткие встречи", 2011 - "Китайская бабушка"), "Лучшая роль второго плана" (1990 - "Смиренное кладбище") и "Лучшая женская роль второго плана" (2005 - "Настройщик"), кинопремии "Золотой орел" в категории "Лучшая женская роль второго плана" (2006 - "Настройщик").