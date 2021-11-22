Татарстан первым из регионов России ввел QR-коды в общественном транспорте

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система пропуска по QR-кодам начала действовать во всем общественном транспорте на территории Татарстана с 22 ноября. Постановление о введении таких мер было подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

С 22 ноября в Татарстане начинает действовать постановление республиканского правительства, по которому при проезде в любом общественном транспорте (автобусы, электрический транспорт, метрополитен) лицам старше 18 лет нужно предъявить QR-код о вакцинации, медотводе или перенесенном заболевании за последние полгода. Исключение составят легковое такси и межрегиональные маршруты.

Как сообщал председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков, проверять QR-коды в общественном транспорте планируется при оплате проезда, на входе или на остановках сотрудниками предприятий в спецжилетах. Если QR-код отсутствует, пассажиру придется покинуть транспортное средство.

Кроме того, будет приостановлено действие транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе. Вместе с тем, Министерству здравоохранения Татарстана поручено обеспечить наличие QR-кодов о противопоказаниях на выдаваемых медицинских справках, подтверждающих противопоказания к вакцинированию против новой коронавирусной инфекции.

Также с 22 ноября 2021 года на автовокзалах, автостанциях запрещена продажа билетов пассажирам старше 18 лет на маршруты регулярных перевозок пригородного и межмуниципального сообщения без предъявления QR-кода. Исключение составят межрегиональные перевозки.