Татарстан первым из регионов России ввел QR-коды в общественном транспорте
09:20 22.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Система пропуска по QR-кодам начала действовать во всем общественном транспорте на территории Татарстана с 22 ноября. Постановление о введении таких мер было подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.
С 22 ноября в Татарстане начинает действовать постановление республиканского правительства, по которому при проезде в любом общественном транспорте (автобусы, электрический транспорт, метрополитен) лицам старше 18 лет нужно предъявить QR-код о вакцинации, медотводе или перенесенном заболевании за последние полгода. Исключение составят легковое такси и межрегиональные маршруты.
Как сообщал председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков, проверять QR-коды в общественном транспорте планируется при оплате проезда, на входе или на остановках сотрудниками предприятий в спецжилетах. Если QR-код отсутствует, пассажиру придется покинуть транспортное средство.
Кроме того, будет приостановлено действие транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе. Вместе с тем, Министерству здравоохранения Татарстана поручено обеспечить наличие QR-кодов о противопоказаниях на выдаваемых медицинских справках, подтверждающих противопоказания к вакцинированию против новой коронавирусной инфекции.
Также с 22 ноября 2021 года на автовокзалах, автостанциях запрещена продажа билетов пассажирам старше 18 лет на маршруты регулярных перевозок пригородного и межмуниципального сообщения без предъявления QR-кода. Исключение составят межрегиональные перевозки.
НОВОСТИ
- 10:32 22.11.2021
- Японские ученые допустили, что дельта-штамм коронавируса мог "сломаться"
- 10:30 22.11.2021
- Бочкарев рассказал о ходе строительства ЮВХ в районе пересечения с Волгоградским проспектом
- 10:20 22.11.2021
- В июле Китай осуществил запуск ракеты с гиперзвукового глайдера - FT
- 10:05 22.11.2021
- Адмирал Попов заявил, что АПЛ «Курск» затонула от столкновения с подлодкой НАТО
- 10:00 22.11.2021
- Китай окажет АСЕАН помощь в $1,5 млрд и закупит сельхозпродукты на $150 млрд
- 09:32 22.11.2021
- Цена нефти марки Brent на бирже ICE опустилась ниже $78 за баррель
- 09:05 22.11.2021
- В США автомобиль наехал на участников рождественского парада, есть жертвы
- 09:00 22.11.2021
- Актриса Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет
- 21:15 21.11.2021
- Мода на "ковид-вечеринки" из Германии и Австрии добралась до Италии
- 20:34 21.11.2021
- Еврокомиссар: Лукашенко ведет себя как туроператор без лицензии, который продает дорогие турпакеты в ЕС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать