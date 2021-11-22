Цена нефти марки Brent на бирже ICE опустилась ниже $78 за баррель

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2022 года на лондонской бирже ICE снижалась до $77,58 за баррель, свидетельствовали данные торговой площадки на 02:00 мск в понедельник. В последний раз стоимость Brent была ниже $78 за баррель 1 октября 2021 года.

К 02:22 мск нефть марки Brent торговалась на уровне $77,93 за баррель (-1,22%).