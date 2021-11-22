0
0
17
НОВОСТИ

Японские ученые допустили, что дельта-штамм коронавируса мог "сломаться"

10:32 22.11.2021 Источник: Эхо Москвы

Японские ученые допустили «самоликвидацию» дельта-штамма коронавируса. Газета Japan Times со ссылкой на специалистов пишет, что этот вариант инфекции распространялся в стране очень быстро и не пропускал другие штаммы. Однако, по мере того, как в нем накапливались мутации, он по выражению ученых «стал неисправным» и не смог воспроизводить свои копии. В подтверждение этой теории они отмечают снижение числа новых случаев заражений.

По последним данным, в Японии за сутки выявили 20 новых инфицированных и ни одного умершего.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:30 22.11.2021
Бочкарев рассказал о ходе строительства ЮВХ в районе пересечения с Волгоградским проспектом
0
36
10:20 22.11.2021
В июле Китай осуществил запуск ракеты с гиперзвукового глайдера - FT
0
78
10:05 22.11.2021
Адмирал Попов заявил, что АПЛ «Курск» затонула от столкновения с подлодкой НАТО
0
125
10:00 22.11.2021
Китай окажет АСЕАН помощь в $1,5 млрд и закупит сельхозпродукты на $150 млрд
0
101
09:32 22.11.2021
Цена нефти марки Brent на бирже ICE опустилась ниже $78 за баррель
0
134
09:20 22.11.2021
Татарстан первым из регионов России ввел QR-коды в общественном транспорте
0
172
09:05 22.11.2021
В США автомобиль наехал на участников рождественского парада, есть жертвы
0
182
09:00 22.11.2021
Актриса Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет
0
195
21:15 21.11.2021
Мода на "ковид-вечеринки" из Германии и Австрии добралась до Италии
0
766
20:34 21.11.2021
Еврокомиссар: Лукашенко ведет себя как туроператор без лицензии, который продает дорогие турпакеты в ЕС
0
744

Возврат к списку