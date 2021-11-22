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Школьники РФ установили рекорд на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике

11:20 22.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские школьники установили абсолютный рекорд на 14-й международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, которая проходила в Колумбии в дистанционном формате. Об этом в понедельник сообщается в телеграм-канале Минпросвещения "Большая перемена".

"По результатам Олимпиады командой России был установлен своеобразный рекорд: суммарно было завоевано восемь золотых медалей и две серебряных, что обеспечило ей неофициальное первое место среди команд-участниц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что абсолютным победителем стал Максим Пермяков из Республиканского лицея для одаренных детей Республики Мордовия.

Обладателями золотых медалей основной команды стали Илья Беспятый, Елисей Жданов, Илья Просяной, Данила Шкиндеров, серебряным призером же стал Андрей Ажакин. Золото гостевой команды завоевали Екатерина Бобкова, Алексей Живин, Виктория Красоткина и Максим Пермяков, серебро - Максим Раменский.

14-я Международная олимпиада школьников по астрономии и астрофизике (IOAA 2021) проходила с 14 по 21 ноября 2021 года в г. Богота (Колумбия) в дистанционном формате. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды (каждая страна могла привезти две команды - основную и гостевую).

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