Собянин рассказал о московской заявке на проведение Экспо-2030
11:04 22.11.2021
Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал о заявке Москвы на проведение Всемирной выставки «Экспо-2030». По его словам, победа в конкурсе претендентов будет означать, что в 2030 году Москва примет главную выставку достижений науки и техники нашей планеты.
Россия и СССР участвуют в «Экспо» уже 170 лет, с самой первой выставки в Лондоне в 1851 году, отмечает градоначальник.
«В 1937 году в Париже настоящий фурор произвел монумент Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», установленный на фоне Эйфелевой башни. В 1958 году в Брюсселе мир увидел первый спутник Земли. А советский павильон на «Экспо-67» в Монреале побил все рекорды популярности. Его посетили 12 млн человек. Сегодня наследие этих выставок - «Рабочий и колхозница» и Монреальский павильон - украшают московскую ВДНХ. Но никогда еще «Экспо» не проводилось в России. И ее столица Москва является самым очевидным претендентом на эту честь», подчеркнул Собянин.
Москва, по словам мэра, не раз принимала события мирового масштаба, такие как «Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 года, Олимпиада-80, чемпионат мира по футболу 2018 году. Эти мероприятия «подарили праздник миллионам горожан», и привлекли в город миллионы туристов.
«Если Москва выиграет право проведения «Экспо-2030», то на целых полгода наш город станет мировой столицей науки, промышленности и техники», — подчеркнул Сергей Собянин.
Он считает, что России есть что показать в этой сфере гостям, и такой шанс упускать нельзя.
Как сказал мэр, окончательное решение по размещению новой выставочной площадки еще не принято, но согласно предварительному плану новый экспокомплекс планируется построить в Новой Москве на Киевском шоссе, недалеко от аэропорта «Внуково». По словам мэра старые выставочные площадки для проведения Всемирной выставки Экспо 2030 года не подходят.
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