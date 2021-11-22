0
0
124
НОВОСТИ

Собянин рассказал о московской заявке на проведение Экспо-2030

11:04 22.11.2021

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал о заявке Москвы на проведение Всемирной выставки «Экспо-2030». По его словам, победа в конкурсе претендентов будет означать, что в 2030 году Москва примет главную выставку достижений науки и техники нашей планеты.

Россия и СССР участвуют в «Экспо» уже 170 лет, с самой первой выставки в Лондоне в 1851 году, отмечает градоначальник.

«В 1937 году в Париже настоящий фурор произвел монумент Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», установленный на фоне Эйфелевой башни. В 1958 году в Брюсселе мир увидел первый спутник Земли. А советский павильон на «Экспо-67» в Монреале побил все рекорды популярности. Его посетили 12 млн человек. Сегодня наследие этих выставок - «Рабочий и колхозница» и Монреальский павильон - украшают московскую ВДНХ. Но никогда еще «Экспо» не проводилось в России. И ее столица Москва является самым очевидным претендентом на эту честь», подчеркнул Собянин.

Москва, по словам мэра, не раз принимала события мирового масштаба, такие как «Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 года, Олимпиада-80, чемпионат мира по футболу 2018 году. Эти мероприятия «подарили праздник миллионам горожан», и привлекли в город миллионы туристов.

«Если Москва выиграет право проведения «Экспо-2030», то на целых полгода наш город станет мировой столицей науки, промышленности и техники», — подчеркнул Сергей Собянин.

Он считает, что России есть что показать в этой сфере гостям, и такой шанс упускать нельзя.

Как сказал мэр, окончательное решение по размещению новой выставочной площадки еще не принято, но согласно предварительному плану новый экспокомплекс планируется построить в Новой Москве на Киевском шоссе, недалеко от аэропорта «Внуково». По словам мэра старые выставочные площадки для проведения Всемирной выставки Экспо 2030 года не подходят.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:05 22.11.2021
Состав руководящих органов "Единой России" обновится по итогам съезда - Перминов
0
39
12:00 22.11.2021
В России выявили 35 681 случай заражения коронавирусом за сутки
0
48
11:32 22.11.2021
Мигранты сменили тактику и пытаются проникнуть в Литву малыми группами - погранслужба
0
147
11:20 22.11.2021
Школьники РФ установили рекорд на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике
0
121
11:05 22.11.2021
Глава Союза журналистов не думает, что будет принят закон о запрете упоминать в СМИ национальность преступника
0
148
11:00 22.11.2021
Саакашвили может понадобиться помощь психиатра и психолога, заявил его личный врач
0
136
10:32 22.11.2021
Японские ученые допустили, что дельта-штамм коронавируса мог "сломаться"
0
180
10:30 22.11.2021
Бочкарев рассказал о ходе строительства ЮВХ в районе пересечения с Волгоградским проспектом
0
163
10:20 22.11.2021
В июле Китай осуществил запуск ракеты с гиперзвукового глайдера - FT
0
206
10:05 22.11.2021
Адмирал Попов заявил, что АПЛ «Курск» затонула от столкновения с подлодкой НАТО
0
246

Возврат к списку