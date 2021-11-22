В России выявили 35 681 случай заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 35 681, это минимум с 24 октября. Общее количество инфицированных увеличилось до 9 366 839, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, опубликованных в понедельник. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,38%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 28 713, до 8 053 643. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 86% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 241 против 1 252 днем ранее. Всего с начала пандемии умерли 265 336 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,83%, следует из данных штаба.