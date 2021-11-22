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В Москве выявили 2 786 заразившихся коронавирусом за сутки

12:20 22.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 786 против 3 438 днем ранее, это минимум с 16 ноября. Всего с начала пандемии зарегистрировано 1 921 419 случаев заражения, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, опубликованных в понедельник.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,15%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 94 против 97 днем ранее. Всего в городе умерли 33 446 человек (1,74% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

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