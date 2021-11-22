Лукашенко предупредил "диких политиков Польши" о последствиях угроз закрыть границу

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил в понедельник польскую сторону о последствиях угроз, в том числе связанных с закрытием границы. Об этом сообщило агентство БелТА.

"Это уже, наверное, больше обращение к полякам. Вы, наверное, слышите, что раздаются постоянно угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши: границу закроем, "Кузницу" закроют - погранпереход железнодорожный. И так далее, и тому подобное, - отметил белорусский лидер, принимая с докладом губернатора Гродненской области Владимира Караника и помощника по этому региону Юрия Караева. - Я в этом плане только могу сказать: закроют - пожалуйста. Если удобнее, закрывайте. Но надо прежде подумать, как они будут общаться Россией, Китаем, вообще с востоком. Поедут через Донбасс, а там ребята резкие. Они их быстро отстроят".