Курс доллара на Мосбирже превысил 74 рубля
13:00 22.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил рост до 0,8% к закрытию предыдущей сессии и торговался на уровне 74,03 руб., свидетельствуют данные площадки на 11:52 мск.
В последний раз курс доллара находился на отметке выше 74 руб. 27 августа 2021 г.
К 11:56 мск курс доллара находился на уровне 73,99 руб. (+0,74%). Курс евро рос на 0,47%, до 83,4 руб.
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