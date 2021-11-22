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Курс доллара на Мосбирже превысил 74 рубля

13:00 22.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил рост до 0,8% к закрытию предыдущей сессии и торговался на уровне 74,03 руб., свидетельствуют данные площадки на 11:52 мск.

В последний раз курс доллара находился на отметке выше 74 руб. 27 августа 2021 г.

К 11:56 мск курс доллара находился на уровне 73,99 руб. (+0,74%). Курс евро рос на 0,47%, до 83,4 руб.

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