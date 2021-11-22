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Цена на красную икру побила исторический максимум

13:05 22.11.2021 Источник: РБК

В октябре 2021 года средняя цена лососевой икры в рознице впервые превысила отметку 5 тыс. руб. за 1 кг, следует из данных Росстата. До такого уровня цены на красную икру не поднимались ни разу за всю доступную историю наблюдений с 2000 года. За 20 лет икра, согласно подсчетам Росстата, подорожала в 7,4 раза: в октябре 2000-го 1 кг стоил в рознице 675,2 руб.

Цены выросли, несмотря на увеличившуюся добычу лососевых, которые дают красную икру. В конце лета и осенью после начала лососевой путины (то есть когда стартует сезон добычи этих рыб) цены на икру будут снижаться, прогнозировало ранее Росрыболовство.  РБК

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