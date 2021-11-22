Доля американцев, не желающих иметь детей, возросла с 2018 года до 44% - опрос
13:32 22.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доля американцев, не желающих когда-либо заводить детей, возросла с 2018 года до 44%. Об этом свидетельствуют обнародованные в воскресенье вечером газетой "Хилл" результаты опроса общественного мнения, проведенного с 18 по 24 октября вашингтонским исследовательским центром Pew Research Center.
Согласно этому исследованию, за последние три года доля жителей США в возрасте от 18 до 49 лет, не имеющих детей и не планирующих заводить их в будущем, увеличилась с 37% до 44%. Соотношение тех, кто "весьма вероятно" станет родителями, за тот же период сократилось с 32% до 26%. При этом доля пар, уже имеющих детей и не стремящихся к увеличению семейства, возросла с 51% до 54%.
В опросе приняли участие 3 866 жителей США.
Издание отметило, что в стране с 2008 года - за исключением 2014 года - наблюдается снижение показателя рождаемости. В зимний период, пишет газета, он традиционно ниже, но в минувшую зиму был "необычно низок".
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