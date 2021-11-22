В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию от ковида для лиц старше 60 лет

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обязательную вакцинацию граждан старше 60 лет от коронавируса ввели в Ростовской области. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Ростовской области, размещенном в понедельник на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"Внести изменения в Постановление заместителя главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 01.07.2021 "Об обязательной иммунизации по эпидемиологическим показателям против новой коронавирусной инфекции отдельных групп граждан": Пункт 1 дополнить подпунктом следующего содержания: Лицам в возрасте 60 лет и старше, лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы ( сахарным диабетом, ожирением)", - говорится в тексте документа.