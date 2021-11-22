Из трамваев и троллейбусов в Казани за полдня высадили почти 800 пассажиров без QR-кодов
14:12 22.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти 800 пассажиров без QR-кодов высадили из общественного транспорта в Казани за полдня, еще двоих пассажиров забрала полиция, 126 человек не пустили в метро. Такие данные на 11:30 понедельника приводит пресс-служба МУП "Метроэлектротранс" в телеграм- канале предприятия.
"Проверки QR-кодов в городском электротранспорте продолжаются. На 11:30 из трамваев и троллейбусов были высажены 786 человек. Двух пассажиров забрала полиция, еще 18 не дождались сотрудников и самостоятельно вышли из подвижного состава", - говорится в сообщении.
В метрополитене трех конфликтных пассажиров передали полиции, 126 человек пытались пройти без QR-кода, недействительные коды оказались у 11 жителей, с истекшим сроком - у семи человек. 96 пассажиров пытались пройти по справкам с вакциной первого компонента и четыре человека - с двумя прививками, но в отсутствие QR-кода.
МУП "Метроэлектротранс" просит пассажиров отнестись к новым ограничениям с пониманием. По постановлению кабинета министров Республики Татарстан проезд в общественном транспорте возможен при наличии QR-кода о прививке, перенесенной болезни, либо медотводе. Татарстан стал первым из регионов России, который ввел систему QR-кодов в общественном транспорте.
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