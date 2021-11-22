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Уровень антисемитизма в РФ и Эстонии самый низкий на постсоветском пространстве - Каннер

14:32 22.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень антисемитизма в России фактически самый низкий на всем постсоветском пространстве. Об этом заявил в понедельник президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер перед началом международной конференции по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму.

"У нас (в России - прим. ТАСС) один из самых низких уровней антисемитизма на постсоветском пространстве. Ниже нас уровень только в Эстонии. Все остальные страны постсоветского пространства имеют уровень антисемитизма выше, чем у нас", - сказал Каннер журналистам.

Президент РЕК подчеркнул, что это - не российские данные, а данные, собранные американской правозащитной организацией Антидиффамационная лига (ADL).

Если сравнивать ситуацию в Россию с общемировой, то, по мнению ADL, РФ находится "внизу средней части", сообщил Каннер. "Если взять страны с совершенно низким уровнем антисемитизма, мы туда не попадаем. Если взять следующий блок, страны со средним уровнем антисемитизма, то мы в нем занимаем лучшие позиции", - добавил президент РЕК.

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