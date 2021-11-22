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НОВОСТИ

СберСпасибо и Visa дарят повышенные бонусы

14:42 22.11.2021

Участники программы лояльности СберСпасибо с действующей подпиской СберПрайм или СберПрайм+ с 19 ноября по 10 декабря 2021 года получат повышенные бонусы в размере 10% от стоимости за первые покупки в СберМегаМаркете и СберМаркете при условии оплаты товаров картами Visa СберБанка. За одну покупку подписчик получает не более 1000 бонусов.

Как рассказал директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности СберСпасибо Андрей Писарев, «Мы продолжаем запускать для клиентов СберСпасибо и подписчиков СберПрайм всё более выгодные предложения. Это особенно актуально, когда на носу горячий сезон предновогодних покупок — самое время в спокойном режиме начинать подготовку к праздникам. А сделать это с выгодой и получить за покупки бонусы СберСпасибо поможет наша совместная акция с Visa».

В настоящее время для клиентов СберСпасибо доступны начисления бонусами за покупки в СберМегаМаркете и СберМаркете в размере до 1% от стоимости, бонусы списываются в обмен не скидку до 99% от стоимости товара. Один бонус равен одному рублю скидки. С условиями акции можно ознакомиться на сайте ли в мобильном приложении программы лояльности.

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