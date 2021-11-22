Следствие уже сделало окончательные выводы о гибели подлодки "Курск", подчеркнул Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не считает нужным комментировать новые гипотезы о гибели подлодки "Курск", следствие уже сделало окончательные выводы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы ее оставляем абсолютно без комментариев. Вы знаете, что было следствие. Следствие пришло к окончательному выводу, и поэтому здесь появление каких-то других гипотез мы не хотим комментировать", - подчеркнул он в ответ на просьбу прокомментировать информацию с якобы новой версией происшествия.