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Следствие уже сделало окончательные выводы о гибели подлодки "Курск", подчеркнул Песков

15:00 22.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не считает нужным комментировать новые гипотезы о гибели подлодки "Курск", следствие уже сделало окончательные выводы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы ее оставляем абсолютно без комментариев. Вы знаете, что было следствие. Следствие пришло к окончательному выводу, и поэтому здесь появление каких-то других гипотез мы не хотим комментировать", - подчеркнул он в ответ на просьбу прокомментировать информацию с якобы новой версией происшествия.

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