Путин испытает назальную вакцину от коронавируса, когда получит разрешение врачей

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин пока не участвовал в испытаниях назальной вакцины от коронавируса, так как только вчера прошел ревакцинацию "Спутником лайт". Он сделает это своевременно, когда такое разрешение дадут врачи, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока только он изъявил готовность [испытать назальную вакцину], об этом вчера в беседе говорил. Разумеется, он только вчера сделал укол второй вакциной, поэтому, конечно, не мог сделать назальную", - сказал он.

Но тем не менее, продолжил представитель Кремля, "Путин изъявил готовность принять участие в процессе по апробации назальной вакцины". Отвечая на вопрос о том, когда может состояться такой шаг, Песков пояснил: "Своевременно, как врачи придут к выводу о том, что это можно делать".