Рашкин хочет возместить ущерб от отстрела лося

16:00 Источник: Интерфакс

Депутат Госдумы Валерий Рашкин заявил, что готов компенсировать ущерб от отстрела лося - либо заплатить сумму порядка 80 тыс. рублей, либо купить за свой счет лосиху того же возраста и выпустить на волю.

"Морально считаю себя виновным. 80 тыс. ущерб - я попросил счет, я перечислю, не задерживая. И второе решение - я нашёл вариант: купить лосиху такого же возраста и выпустить её там, чтобы материальный урон и биологический ущерб был компенсирован полностью", - сказал Рашкин журналистам в понедельник перед заседанием комиссии Думы по контролю, которая рассматривает вопрос о частичном снятии неприкосновенности с парламентария.

Депутат также заявил, что не употреблял алкоголь перед инцидентом с лосем и был уверен, что все разрешительные документы на охоту имеются. Тем не менее, Рашкин согласился с тем, что ему следовало проверить наличие разрешения на отстрел.

"Воля депутатов: посмотрят - я расскажу правду, дело депутатов, как решат. Жду объективного рассмотрения", - сказал Рашкин.