Украинские военные провели учения на территории области, граничащей с Белоруссией
16:12 22.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские военные провели учения с участием десантников и военной авиации на полигоне, расположенном в Житомирской области, граничащей с Белоруссией. Об этом сообщило в понедельник Министерство обороны Украины.
"На общевойсковом полигоне вблизи Житомира состоялся заключительный этап тактического учения с боевой стрельбой и десантированием подразделений Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении на сайте ведомства. На едином тактическом фоне были отработаны масштабные практические действия подразделений Десантно- штурмовых войск, истребительной и военно-транспортной авиации Воздушных сил, а также армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
В ходе одного из этапов учений состоялось десантирование с самолетов Ил-76 нескольких единиц боевых машин десанта БМД-2 и тактического воздушного десанта. Также состоялось десантирование грузов с предельно малых высот с самолетов Ан-26 и десантирование груза с высоты несколько тысяч метров с помощью современных средств точного десантирования.
НОВОСТИ
- 16:32 22.11.2021
- В Никарагуа откроется посольство Абхазии
- 16:00 22.11.2021
- Рашкин хочет возместить ущерб от отстрела лося
- 15:32 22.11.2021
- Путин испытает назальную вакцину от коронавируса, когда получит разрешение врачей
- 15:12 22.11.2021
- Справороссы не поддержат проект о запрете упоминания в СМИ национальности преступников
- 15:00 22.11.2021
- Следствие уже сделало окончательные выводы о гибели подлодки "Курск", подчеркнул Песков
- 14:42 22.11.2021
- СберСпасибо и Visa дарят повышенные бонусы
- 14:32 22.11.2021
- Уровень антисемитизма в РФ и Эстонии самый низкий на постсоветском пространстве - Каннер
- 14:12 22.11.2021
- Из трамваев и троллейбусов в Казани за полдня высадили почти 800 пассажиров без QR-кодов
- 14:00 22.11.2021
- В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию от ковида для лиц старше 60 лет
- 13:32 22.11.2021
- Доля американцев, не желающих иметь детей, возросла с 2018 года до 44% - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать