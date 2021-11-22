Украинские военные провели учения на территории области, граничащей с Белоруссией

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военные провели учения с участием десантников и военной авиации на полигоне, расположенном в Житомирской области, граничащей с Белоруссией. Об этом сообщило в понедельник Министерство обороны Украины.

"На общевойсковом полигоне вблизи Житомира состоялся заключительный этап тактического учения с боевой стрельбой и десантированием подразделений Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении на сайте ведомства. На едином тактическом фоне были отработаны масштабные практические действия подразделений Десантно- штурмовых войск, истребительной и военно-транспортной авиации Воздушных сил, а также армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

В ходе одного из этапов учений состоялось десантирование с самолетов Ил-76 нескольких единиц боевых машин десанта БМД-2 и тактического воздушного десанта. Также состоялось десантирование грузов с предельно малых высот с самолетов Ан-26 и десантирование груза с высоты несколько тысяч метров с помощью современных средств точного десантирования.