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НОВОСТИ

В Никарагуа откроется посольство Абхазии

16:32 22.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ об учреждении посольства страны в Республике Никарагуа. Об этом сообщила пресс-служба президента в понедельник.

"В связи с установлением дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Республикой Никарагуа учредить посольство Республики Абхазия в г. Манагуа", - говорится в указе Бжании.

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