В Никарагуа откроется посольство Абхазии
16:32 22.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ об учреждении посольства страны в Республике Никарагуа. Об этом сообщила пресс-служба президента в понедельник.
"В связи с установлением дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Республикой Никарагуа учредить посольство Республики Абхазия в г. Манагуа", - говорится в указе Бжании.
НОВОСТИ
- 16:12 22.11.2021
- Украинские военные провели учения на территории области, граничащей с Белоруссией
- 16:00 22.11.2021
- Рашкин хочет возместить ущерб от отстрела лося
- 15:32 22.11.2021
- Путин испытает назальную вакцину от коронавируса, когда получит разрешение врачей
- 15:12 22.11.2021
- Справороссы не поддержат проект о запрете упоминания в СМИ национальности преступников
- 15:00 22.11.2021
- Следствие уже сделало окончательные выводы о гибели подлодки "Курск", подчеркнул Песков
- 14:42 22.11.2021
- СберСпасибо и Visa дарят повышенные бонусы
- 14:32 22.11.2021
- Уровень антисемитизма в РФ и Эстонии самый низкий на постсоветском пространстве - Каннер
- 14:12 22.11.2021
- Из трамваев и троллейбусов в Казани за полдня высадили почти 800 пассажиров без QR-кодов
- 14:00 22.11.2021
- В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию от ковида для лиц старше 60 лет
- 13:32 22.11.2021
- Доля американцев, не желающих иметь детей, возросла с 2018 года до 44% - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать