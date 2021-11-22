Комиссия Думы рекомендовала палате дать согласие на лишение Рашкина неприкосновенности

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала депутатам дать согласие на представление генпрокурора РФ о лишении депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте. Такое решение члены комиссии приняли на заседании в понедельник.

Как пояснил в ходе заседания комиссии представитель Генпрокуратуры Сергей Бочкарев, помимо дачи согласия на снятие неприкосновенности и возбуждение дела, генпрокурор просит Госдуму "дать согласие на проведение ряда следственных действий, избрание в отношении депутата меры пресечения с запретом определенных действий".