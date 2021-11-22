Мэрия Казани заявила о случаях госпитализации кондукторов из-за QR-кодов в транспорте
17:12 22.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пассажиры общественного транспорта в Казани совершили несколько нападений на кондукторов из-за проверки QR-кодов. Одному брызнули в лицо перцовым баллончиком, есть случаи госпитализации, сообщает пресс-служба мэрии Казани в понедельник в официальном телеграм-канале.
"Еще не завершился первый день, как в Татарстане стало действовать требование на предъявление QR-кода в общественном транспорте, однако уже появилось несколько сообщений о проявленных случаях насилия по отношению к кондукторам. Зафиксирован случай избиения, использования перцового баллончика, есть госпитализированные", - сообщили в мэрии.
В пресс-службе Минздрава Татарстана подтвердили, что кондуктору, которому брызнули перцовым баллончиком в лицо, вызывали скорую помощь. От осмотра он отказался.
Мэрия города просит жителей не проявлять агрессию в адрес кондукторов. "Персонал автобуса не может отменить требование QR-кода, но может уволиться. А сокращение числа сотрудников автотранспортных предприятий всегда приводит к сокращению транспорта на маршрутах. Пожалуйста, давайте вместе постараемся не допустить этого и с уважением отнесемся к тем, кто выполняет свою работу", - отметили в мэрии.
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