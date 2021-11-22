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НОВОСТИ

Проект Сбера по управлению программными активами - лучший в Европе

17:10 22.11.2021

Сбер стал лауреатом премии SAMS Europe Award, присуждаемой за лучшие проекты в области управления программными активами (Software Asset Management). Проект получил высшую награду - «Интегрированное SAM-решение в Сбербанке», и по достоинству оценен европейским профессиональным сообществом. Российская компания в первый раз за всю историю премии занимает в ней лидирующее место.

Реализованное Сбером решение позволяет автоматизировать сбор и обработку огромного количества данных, поступающих через источники «первичной» информации для учёта программного обеспечения. На выходе Сбер получает актуальную и структурированную информацию о лицензиях, что позволяет повысить качество планирования и оптимизировать их количество.

В 2021 году из всех претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе жюри выбрало Сбербанк, Atruvia AG и Toyota, представивших на конференции свои решения. Профсообщество SAM Европы путем онлайн-голосования выбрало лучший проект в области SAM в Европе, тем самым определив победителя премии.

СТО Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент Давид Рафаловский прокомментировал победу Сбера: «Внедрение надежного SAM-решения позволит Сберу усилить контроль над лицензионными затратами и поддержкой на протяжении всего жизненного цикла ПО, а также повысить эффективность использования имеющихся программных активов. В основе нашего решения лежит обработка огромных пластов данных, а также ряд сложных интеграций. Мы рады, что первыми в России получили награду такого высокого уровня за проект в области SAM».

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