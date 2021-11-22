Из-за сработавшей системы пожаротушения сцену Большого театра залило водой

19:20 Источник: Интерфакс

Система пожаротушения сработала в понедельник на Новой сцене Государственного академического Большого театра, в результате на сцену попало большое количество воды, декорации не пострадали, сообщили "Интерфаксу" в театре.

В ГАБТ отметили, что в результате срабатывания системы "достаточно большое количество воды попало на сцену, но ночная смена уже успела разобрать оформление оперы Вайнберга "Идиот", которая была показана на Новой сцене в воскресенье".

"А новый спектакль не был ещё смонтирован на сцене. Поэтому декорации спектаклей не пострадали", - сообщили в театре.