Из-за сработавшей системы пожаротушения сцену Большого театра залило водой
19:20 22.11.2021 Источник: Интерфакс
Система пожаротушения сработала в понедельник на Новой сцене Государственного академического Большого театра, в результате на сцену попало большое количество воды, декорации не пострадали, сообщили "Интерфаксу" в театре.
В ГАБТ отметили, что в результате срабатывания системы "достаточно большое количество воды попало на сцену, но ночная смена уже успела разобрать оформление оперы Вайнберга "Идиот", которая была показана на Новой сцене в воскресенье".
"А новый спектакль не был ещё смонтирован на сцене. Поэтому декорации спектаклей не пострадали", - сообщили в театре.
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