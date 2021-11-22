Путин считает, что Киев упорно отказывается от выполнения Минских соглашений - Кремль
20:00 22.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем Совета министров Италии Марио Драги подчеркнул, что Киев упорно отказывается от выполнения Минских соглашений. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.
"При обмене мнениями по внутриукраинскому конфликту Владимир Путин подчеркнул, что Киев по-прежнему упорно отказывается от выполнения Минских соглашений и достигнутых в нормандском формате договоренностей", - говорится в сообщении.
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