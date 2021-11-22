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Уровень занятости в РФ превысил допандемийный показатель - Голикова

21:20 22.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень занятости населения в России превысил допандемийный показатель, однако в ряде регионов он только приближается к этому значению. Об этом сообщили в понедельник в секретарите вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

"В целом по Российской Федерации ситуация на рынке труда стабильная, уровень занятости превысил допандемические значения. Однако в ряде регионов уровень занятости еще пока только приближается к допандемическим значениям", - говорится в сообщении по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

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