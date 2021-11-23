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Посол РФ Антонов назвал неприемлемыми заявления США о новых санкциях по Nord Stream 2

09:00 23.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытки Соединенных Штатов вести с Россией "диалог через санкции" неприемлемы и нарушают международное право. Об этом заявил в понедельник посол России в США Анатолий Антонов, комментируя заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о новых рестрикциях, касающихся газопровода "Северный поток - 2" (Nord Stream 2).

"Диалог через санкции неприемлем и нарушает международное право. Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Антонов подчеркнул также, что Москва категорически отвергает обвинения в своей адрес "относительно российской энергетической политики". "Такие заявления показывают неуважение Соединенных Штатов к своим же союзникам, которые готовы к выстраиванию с нашей страной долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Мы на практике доказали, что являемся надежными партнерами в энергосфере", - подчеркнул дипломат.

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