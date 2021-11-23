Посол РФ Антонов назвал неприемлемыми заявления США о новых санкциях по Nord Stream 2
09:00 23.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Попытки Соединенных Штатов вести с Россией "диалог через санкции" неприемлемы и нарушают международное право. Об этом заявил в понедельник посол России в США Анатолий Антонов, комментируя заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о новых рестрикциях, касающихся газопровода "Северный поток - 2" (Nord Stream 2).
"Диалог через санкции неприемлем и нарушает международное право. Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
Антонов подчеркнул также, что Москва категорически отвергает обвинения в своей адрес "относительно российской энергетической политики". "Такие заявления показывают неуважение Соединенных Штатов к своим же союзникам, которые готовы к выстраиванию с нашей страной долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Мы на практике доказали, что являемся надежными партнерами в энергосфере", - подчеркнул дипломат.
НОВОСТИ
- 09:32 23.11.2021
- Свидетеля Иеговы впервые оправдали по обвинению в экстремизм
- 09:20 23.11.2021
- Рекорд по чистой прибыли поставили российские банки
- 09:17 23.11.2021
- Вице-президент Сбербанка Влад Крейнин назвал задачи первой цифровой дизайн-конференции SberDesign Conf
- 09:05 23.11.2021
- 45 человек, в том числе 12 детей, погибли при аварии туристического автобуса в Болгарии
- 22:40 22.11.2021
- Лукашенко заявил, что его не волнует, считают ли его на Западе легитимным
- 22:00 22.11.2021
- «Газпром» предупредил, что может остановить поставки газа в Молдавию
- 21:20 22.11.2021
- Уровень занятости в РФ превысил допандемийный показатель - Голикова
- 20:40 22.11.2021
- Адвокат заявил, что Саакашвили в заключении подвергся пыткам
- 20:00 22.11.2021
- Путин считает, что Киев упорно отказывается от выполнения Минских соглашений - Кремль
- 19:50 22.11.2021
- Сбер развивает собственную топливную платформу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать