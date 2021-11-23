45 человек, в том числе 12 детей, погибли при аварии туристического автобуса в Болгарии

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Туристический автобус из Северной Македонии попал во вторник в ДТП и загорелся на автомагистрали "Струма" в Болгарии. Как сообщает агентство БГНЕС с места событий, инцидент произошел около 03:00 (04:00 мск), на месте происшествия погибли 45 человек, в том числе 12 детей, всего в автобусе находились 52 человека.

Работы на месте происшествия продолжаются.