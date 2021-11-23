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Свидетеля Иеговы впервые оправдали по обвинению в экстремизме

09:32 23.11.2021 Источник: Эхо Москвы

Свидетеля Иеговы (экстремистская организация, запрещенная в России) впервые оправдали по обвинению в экстремизме. Соответствующее решение вынес суд во Владивостоке, сообщает проект «ОВД-Инфо» (незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом). В приговоре сказано, что в действиях верующего Дмитрия Брамакина нет состава преступления, так как он реализовывал конституционное право на свободу вероисповедания. За ним признали право на реабилитацию.

Ранее Верховный суд разъяснил применение «антиэкстремистского» законодательства, в частности пояснив, что действия, состоящие исключительно в реализации права на свободу совести и вероисповедания сами по себе не образуют состава преступления.

Свидетели Иеговы в 2017 году были признаны в России экстремистской организацией и запрещены. После этого на верующих стали массово заводить уголовные дела.  Эхо Москвы

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