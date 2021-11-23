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НОВОСТИ

В РФ за девять месяцев пресечена деятельность 329 подпольных производств алкоголя

10:20 23.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 330 подпольных производств алкоголя закрыто в России за девять месяцев текущего года, из незаконного оборота изъято более 665,3 тыс. декалитров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на запрос агентства.

"По данным ведомственной статистической отчетности за 9 месяцев 2021 года, пресечена деятельность 329 подпольных производств по изготовлению алкогольной продукции, выявлена 51 организованная группа, а также 52 552 лица, совершивших правонарушение. Из незаконного оборота изъято свыше 665,3 тыс. декалитров алкогольной и спиртосодержащей продукции", - сказал собеседник агентства.

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