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Родители убитой в Тюмени девочки лишены прав в отношении других детей - прокуратура

10:32 23.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Родители восьмилетней девочки, которая была убита летом в Тюмени, лишены прав в отношении других детей по решению суда. Об этом говорится во вторник в сообщении пресс-службы прокуратуры Тюменской области.

"Суд, рассмотрев дело, вынес решение о лишении ответчиков родительских прав в отношении несовершеннолетних сына и дочери, а также о взыскании с них алиментов", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что с иском летом обратилось управление социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района. В суде установлено, что родители уклоняются от выполнения своих обязанностей.

Девочка пропала 30 июня этого года, ее тело с признаками насильственной смерти нашли 19 августа у озера в 2,5 км от дома, где она жила. Уголовное дело расследуется по ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). По подозрению в убийстве и изнасиловании девочки был задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной. На допросе он признался в преступлении.

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