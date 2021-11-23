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НОВОСТИ

От 5,9% годовых: Сбер снижает ставки по потребкредитам в преддверии Нового года

10:45 23.11.2021

В Сбере в преддверии новогодних праздников начинают действовать специальные условия по оформлению потребительских кредитов.

В рамках новогодней акции по кредитам, оформленным на срок от 13 месяцев включительно устанавливается специальная ставка 5,9%. Для обладателей годовой подпиской СберПрайм+ ставка будет действовать в течение первых трех месяцев займа, для остальных клиентов — первый месяц (после окончания указанного периода устанавливается базовая ставка).

Также будет снижена минимальная базовая ставка: для кредитов со сроком до 12 месяцев — с 9,9 до 8,9%; от 13 месяцев — с 11,9 до 10,9%.

«В конце года СберБанк традиционно предлагает специальные условия по потребительским кредитам, ведь именно в предновогоднее время чаще обычного совершаются крупные покупки. Клиенты высоко оценили наше предложение по кредитам в рамках прошедшей акции «Зелёный день», и поэтому мы решили снова предложить особые условия – ставка 5,9% на первое время пользования кредитом. Это позволит снизить платежи по кредиту и более комфортно пользоваться нашими продуктами даже после окончания праздников», — отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Новое предложение Сбера будет действовать до 31 января 2022 года, подробности можно узнать на сайте.

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