Мэр Уфы поручил выборочно проверять QR-коды пассажиров в общественном транспорте
11:05 23.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мэр Уфы Сергей Греков поручил выборочно проверять QR-коды о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции у пассажиров в общественном транспорте. Об этом он сообщил во вторник на совещании в администрации муниципалитета.
"В соседних регионах вводится уже проверка QR-кодов в общественном транспорте, такого решения пока в республике не принято, тем не менее необходимо делать выборочные проверки, в том числе в общественном транспорте", - сказал он.
По его словам, в городе работают порядка 180 бригад, которые проверяют соблюдение ограничительных мер.
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