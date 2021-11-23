Мэр Уфы поручил выборочно проверять QR-коды пассажиров в общественном транспорте

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Уфы Сергей Греков поручил выборочно проверять QR-коды о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции у пассажиров в общественном транспорте. Об этом он сообщил во вторник на совещании в администрации муниципалитета.

"В соседних регионах вводится уже проверка QR-кодов в общественном транспорте, такого решения пока в республике не принято, тем не менее необходимо делать выборочные проверки, в том числе в общественном транспорте", - сказал он.

По его словам, в городе работают порядка 180 бригад, которые проверяют соблюдение ограничительных мер.