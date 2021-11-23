Белоруссию 22 ноября покинули 118 мигрантов, к отбытию готовится новая группа
11:20 23.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа из 118 мигрантов покинула Белоруссию 22 ноября, во вторник готовится к убытию из минского аэропорта еще одна группа мигрантов. Об этом сообщил журналистам во вторник начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.
"Только за вчерашний день 118 человек убыло из Национального аэропорта Минск, и такая работа продолжается ежедневно. Эти 118 человек вылетели в индивидуальном порядке, органы внутренних дел, пограничные войска оказали им содействие в оформлении документов и пропуске через государственную границу", - отметил глава департамента.
По словам Бегуна, "сегодня еще группа граждан иностранных государств находится в Национальном аэропорту Минск, прошла все таможенные и пограничные процедуры, ожидает возвращения в страны гражданства".
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