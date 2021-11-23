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Ракетный эсминец ВМС США проследовал через Тайваньский пролив

11:32 23.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский эсминец во вторник совершил проход через Тайваньский пролив, разделяющий материковый Китай и остров Тайвань. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Седьмого флота США.

"Ракетный эсминец USS Milius класса "Арли Берк" совершил рутинный проход через Тайваньский пролив 23 ноября (по местному времени) в международных водах в соответствии с международным правом. Это демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо- Тихоокеанскому региону", - отмечается в заявлении.

"Американские военные будут продолжать летать, плавать и действовать везде, где это разрешено международным правом", - подчеркивает Седьмой флот США.

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