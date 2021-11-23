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НОВОСТИ

Сбер открыл первый региональный флагманский офис нового формата

11:50 23.11.2021

Состоялась торжественная церемония открытия первого флагманского офиса Сбера в Воронеже. В первый день работы новое отделение посетили заместители Председателя Правления Сбербанка Сергей Мальцев, Станислав Кузнецов, Анатолий Попов, а также старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин. Флагман предоставляет все финансовые сервисы и продукты Сбера для розничных и корпоративных клиентов, а также имеет расширенную зону экосистемы и нефинансовых услуг.

Флагманский офис может предложить клиенту не только линейку классических банковских услуг, в офисе клиенты могут протестировать новые гаджеты от Сбера и мировых компаний-партнёров в демозоне, заказать товары в СберМегаМаркете, приобрести лекарства и получить консультацию фармацевта в аптеке нового формата, выпить чашку ароматного кофе в уютной кофейне и приобрести частичку нового Сбера в корпоративном Сберсторе.

Офис оборудован ультрасовременной студией звукозаписи, позволяющей клиенту попробовать себя в музыкальной сфере, а блогерам - записать контент с профессиональным звуком, в нем имеется центр недвижимости «ДомКлик от Сбера», в котором сотрудники помогут оформить ипотеку, подобрать и забронировать жильё, провести сделку без заёмных средств в режиме одного окна, посмотреть квартиру мечты не выходя из офиса в режиме 3D-презентации квартир от застройщиков Воронежа и другие услуги, предоставляемые новым отделением Сбера.

Для клиентов СберПремьер создано специальное пространство, включающее в себя переговорную комнату и 9 кабинетов, а также лаунж-зону, в которой можно отдохнуть и ознакомиться с новинками экосистемы. Все пространства обеспечивают полную конфиденциальность.

7 менеджеров, работающих в офисе, помогут разобраться в банковских продуктах и предложениях, а после оформить необходимые финансовые документы.

Также офис располагает новшеством - зоной обучения, предназначенной для презентаций и обучения клиентов, оснащенной инновационным цифровым оборудованием.

С 2020 года Сбер создает все свои новые офисы с учётом ESG-принципов, использует в них экоматериалы, энергосберегающие устройства, создает стены из живых растений и так далее.

Как подчеркнул Сергей Мальцев, заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Офисы Сбера уже давно больше, чем офисы классического банка. И наши клиенты привыкают к хорошему очень быстро. Мы видим, что зайти выпить кофе в Сбере привычно для москвичей. Теперь такой формат станет обычным делом и для жителей Воронежа. С каждым днём флагманских отделений в России будет становиться всё больше, а это означает, что всё больше россиян соприкоснутся с новой концепцией Сбера как экосистемы, которая имеет не только цифровое, но и физическое воплощение — яркое, функциональное и уютное, ведь в центре всех наших продуктов и сервисов всегда находится человек со своими потребностями и эмоциями».

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