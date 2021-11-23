В России выявили 33 996 новых заболевших ковидом за сутки
12:00 23.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 33 996, это минимум с 19 октября. Общее количество инфицированных увеличилось до 9 400 835, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, опубликованных во вторник. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,36%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 36 051, до 8 089 694 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до 86,1% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 243 против 1 241 днем ранее, до 266 579. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,84%, следует из данных штаба.
НОВОСТИ
- 12:32 23.11.2021
- Армения проинформировала Москву, что готова начать отношения с Турцией без условий
- 12:20 23.11.2021
- В Москве выявили 2 749 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:05 23.11.2021
- Ответственность за долг Молдавии "Газпрому" несет правительство - экс-премьер
- 11:50 23.11.2021
- Сбер открыл первый региональный флагманский офис нового формата
- 11:32 23.11.2021
- Ракетный эсминец ВМС США проследовал через Тайваньский пролив
- 11:20 23.11.2021
- Белоруссию 22 ноября покинули 118 мигрантов, к отбытию готовится новая группа
- 11:05 23.11.2021
- Мэр Уфы поручил выборочно проверять QR-коды пассажиров в общественном транспорте
- 11:00 23.11.2021
- Суд может отменить свой приговор, выяснив, что осужденный обвинялся неправомерно - ВС
- 10:45 23.11.2021
- От 5,9% годовых: Сбер снижает ставки по потребкредитам в преддверии Нового года
- 10:32 23.11.2021
- Родители убитой в Тюмени девочки лишены прав в отношении других детей - прокуратура
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать