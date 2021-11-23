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В России выявили 33 996 новых заболевших ковидом за сутки

12:00 23.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 33 996, это минимум с 19 октября. Общее количество инфицированных увеличилось до 9 400 835, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, опубликованных во вторник. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,36%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 36 051, до 8 089 694 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до 86,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 243 против 1 241 днем ранее, до 266 579. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,84%, следует из данных штаба.

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