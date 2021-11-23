Ответственность за долг Молдавии "Газпрому" несет правительство - экс-премьер

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер Молдавии Ион Кику возложил на правительство ответственность за проблемы, возникшие с неуплатой поставок газа "Газпрому", предупредившего Кишинев о возможном отключении газа. Об этом он написал во вторник на своей странице в "Фейсбуке", отметив, что кабинет должен был выделить деньги компании "Молдовагаз" для оплаты топлива за октябрь и ноябрь во время режима чрезвычайного положения, который завершился 20 ноября. Кику отметил, что это было предусмотрено в протоколе, который подписал в конце октября с "Газпромом" глава молдавской делегации, вице-премьер Андрей Спыну.

"Спыну, подписав протокол, обязался обеспечить принятие Комиссией по чрезвычайным ситуациям решения о выделении дополнительных денег для оплаты газа. Чрезвычайное положение истекло в субботу, и комиссия больше не может принимать такое решение без специального закона, принятого парламентом", - отметил Кику. По его словам, в правительстве Молдавии знали, что "Молдовагаз" столкнется с недостатком ликвидности, вызванным разницей между новой ценой на газ и прежними тарифами.

"Спыну взял на себя это обязательство, потому что он же одобрил дополнение к контракту с "Газпромом", который предусматривает прекращение поставок газа, если текущие платежи не производятся, так что он точно знал, куда идут дела. Казначейство теперь не может перечислить эти деньги без юридического основания, хотя до прошлой субботы это можно было сделать", - пояснил экс-премьер. Он добавил, что средства для оплаты задолженности "Газпрому" есть, просто усложнился порядок их выделения. Кику считает, что в этой ситуации правительство может принять специальный закон и, утвердив его в парламенте, перевести деньги компании "Молдовагаз".

В понедельник "Молдовагаз" подтвердила получение уведомления "Газпрома" об оплате текущих поставок газа за октябрь и ноябрь 2021 года в течение 48 часов, признав, что обязательства по оплате не были исполнены в срок.

В октябре "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа на пять лет. В понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что республика не рассчитывается за потребленное топливо в срок. Он объяснил, что в соглашении стороны договорились о стопроцентной оплате текущих платежей. Куприянов проинформировал, что "Газпром" уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа будут остановлены.