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В Москве выявили 2 749 заразившихся коронавирусом за сутки

12:20 23.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 2 749 против 2 786 днем ранее. Всего в столице за время пандемии было выявлено 1 924 168 случаев заражения, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, опубликованных во вторник.

В относительном выражении прирост составил 0,14%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 96 против 94 днем ранее. Всего в городе умерли 33 542 человека (1,74% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

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