Армения проинформировала Москву, что готова начать отношения с Турцией без условий
12:32 23.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Армении проинформировали РФ о готовности начать урегулирование отношений с Турцией без предварительных условий после заявления Москвы о готовности поддержать данный процесс. Об этом во вторник сообщил корр. ТАСС пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.
"Ряд международных партнеров, в том числе наш союзник РФ, заявили, что готовы поддержать процесс нормализации армяно-турецких отношений. И в ходе обсуждений с нашими российскими партнерами мы сообщили, что готовы к нормализации отношений без предусловий. Если и когда процесс пойдет вперед, мы, конечно, проинформируем общественность о развитии событий", - отметил он.
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