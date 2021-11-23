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НОВОСТИ

Экспозиция о программах развития Москвы открылась на Всемирной выставке в Дубае — Сергунина

12:30 23.11.2021

Столица имеет все шансы принять Экспо-2030, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, Москва первая подала заявку на проведение Экспо-2030: «Заявку на проведение Экспо-2030 Москва подала весной, став первым городом-претендентом. Мы имеем все шансы принять Всемирную универсальную выставку. У нас есть и опыт, и ресурсы, чтобы провести такое масштабное событие на должном уровне. Программа в Дубае — своего рода презентация возможностей и многовекторного развития современной Москвы, она подчеркивает наши конкурентные преимущества. Кстати, напомню, что Россия еще ни разу не принимала Всемирную выставку, хотя участвует в ней начиная с самой первой, проходившей в Лондоне в 1851 году».

В российском павильоне в Дубае в рамках Всемирной универсальной выставки представлена масштабная экспозиция, посвященная Москве, где показаны основные программы развития города в самых разных сферах: от технологических новаций до туризма. Также Москва представляет культурную программу, в которую входят концерты, кинопоказы, арт-проекты и театральные постановки с участием известных артистов.

Гостей ждут гастрономический фестиваль Moscow Gastronomic Week и фестиваль московского кино. Ведущие столичные дизайнеры предложат на суд зрителей свои последние модные коллекции, набирающие все большую популярность на зарубежных рынках.

Как сообщила Наталья Сергунина, московский павильон в Дубае будет работать до 20 декабря. Культурные мероприятия продлятся до закрытия Всемирной выставки в марте 2022 года, продолжая знакомить гостей с вектором развития столицы Российской Федерации, и тем самым содействовать продвижению заявки города на право проведения Экспо-2030.

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