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РФ не собирается нападать на Украину и не вынашивает никаких агрессивных планов - Песков

13:00 23.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины. Об этом сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Кто на кого нападет - Россия на Украину или Украина на Россию? Американские и украинские СМИ утверждают, что Россия готовится к агрессии против Украины, к нападению, а мы утверждаем, что Украина планирует агрессивные действия против Донбасса, ЛНР и ДНР, это нюанс, который нужно правильно понимать и правильно трактовать. Неоднократно заявляли на самых разных уровнях, что Россия не собирается ни на кого нападать, не вынашивает никаких агрессивных планов. Совершенно неправильно заявлять об обратном, совершенно неправильно любые перемещения ВС РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так", - сказал Песков.

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