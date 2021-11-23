В Казани от устроившего пробку трамваев пассажира без QR-кода потребуют возместить простой

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МУП "Метроэлектротранс" будет добиваться возмещения простоя транспорта, который образовался в утренний час пик 22 ноября по вине пассажира без QR-кодов. Об этом сообщает МУП "Метроэлектротранс" в своем телеграм-канале во вторник.

"22 ноября в 06:33 центральному диспетчеру поступило сообщение, что на остановке Восстания в трамвае № 1 пассажир не предъявляет QR-код и не покидает салон трамвая. После чего центральный диспетчер вызвала сотрудников полиции. Прибывшие полицейские вывели скандалиста из трамвая, на него был составлен протокол об административном правонарушении. Так, задержка движения составила один час, за это время на остановке собрались еще 10 трамваев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что МУП "Метроэлектротранс" будет добиваться возмещения простоя транспорта в утренний час пик. Согласно выручке, утвержденной комитетом по транспорту Казани, сумма ущерба от задержки составила 6 407 рублей.

"Пассажиры, задерживающие подвижной состав из-за отсутствия QR-кодов, понесут ответственность за простой транспорта", - говорится в сообщении предприятия.