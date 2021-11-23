0
0
121
НОВОСТИ

В Казани от устроившего пробку трамваев пассажира без QR-кода потребуют возместить простой

13:05 23.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МУП "Метроэлектротранс" будет добиваться возмещения простоя транспорта, который образовался в утренний час пик 22 ноября по вине пассажира без QR-кодов. Об этом сообщает МУП "Метроэлектротранс" в своем телеграм-канале во вторник.

"22 ноября в 06:33 центральному диспетчеру поступило сообщение, что на остановке Восстания в трамвае № 1 пассажир не предъявляет QR-код и не покидает салон трамвая. После чего центральный диспетчер вызвала сотрудников полиции. Прибывшие полицейские вывели скандалиста из трамвая, на него был составлен протокол об административном правонарушении. Так, задержка движения составила один час, за это время на остановке собрались еще 10 трамваев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что МУП "Метроэлектротранс" будет добиваться возмещения простоя транспорта в утренний час пик. Согласно выручке, утвержденной комитетом по транспорту Казани, сумма ущерба от задержки составила 6 407 рублей.

"Пассажиры, задерживающие подвижной состав из-за отсутствия QR-кодов, понесут ответственность за простой транспорта", - говорится в сообщении предприятия.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 23.11.2021
В РФ изменятся правила выдачи водительских медсправок
0
23
13:32 23.11.2021
Около половины заключенных в РФ могли бы претендовать на принудительные работы - ФСИН
0
85
13:20 23.11.2021
Вопрос ликвидации организации "Мемориал" не стоит на повестке дня Кремля - Песков
0
105
13:02 23.11.2021
Сбер выпустил первую благотворительную структурную облигацию
0
116
13:00 23.11.2021
РФ не собирается нападать на Украину и не вынашивает никаких агрессивных планов - Песков
0
126
12:32 23.11.2021
Армения проинформировала Москву, что готова начать отношения с Турцией без условий
0
192
12:30 23.11.2021
Экспозиция о программах развития Москвы открылась на Всемирной выставке в Дубае — Сергунина
0
140
12:20 23.11.2021
В Москве выявили 2 749 заразившихся коронавирусом за сутки
0
162
12:05 23.11.2021
Ответственность за долг Молдавии "Газпрому" несет правительство - экс-премьер
0
204
12:00 23.11.2021
В России выявили 33 996 новых заболевших ковидом за сутки
0
200

Возврат к списку