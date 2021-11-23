Вопрос ликвидации организации "Мемориал" не стоит на повестке дня Кремля - Песков
13:20 23.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о ликвидации правозащитной организации "Мемориал" (признан в РФ иноагентом - прим. ТАСС) не стоит на повестке дня Кремля, президента волнуют другие вопросы.
"Вы погружаетесь в слишком глубинный анализ и пытаетесь проанализировать то, чего нет. Эта тема не стоит высоко на повестке дня Кремля. У президента другие вопросы стоят на повестке дня, гораздо более актуальные", - сказал Песков, комментируя вопрос о намерении властей ликвидировать организацию и заявление о том, что таким образом Кремль встает не на сторону жертв политрепрессий, а репрессирующих органов и их наследников.
Песков подчеркнул, что "в данном случае есть позиция Генпрокуратуры и пока еще нет решения суда". "Какие-либо решения в данном случае может принять только суд. Эту ситуацию мы не хотим сейчас комментировать", - сказал Песков.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, означает ли это, что в Кремле не считают память жертв политических репрессий важным вопросом, пресс-секретарь российского лидера заявил, что это неверная трактовка: "Нет, не правильно. Я вам говорю про позицию Генеральной прокуратуры и про иск".
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