Около половины заключенных в РФ могли бы претендовать на принудительные работы - ФСИН

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около половины российских заключенных формально могут претендовать на замену неотбытой части наказания принудительными работами, инфраструктура для этого создается, сообщил на конференции в Общественной палате РФ, посвященной ресоциализации заключенных, врио начальника управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества ФСИН России Андрей Кудрявцев.

"Сегодня службой проводится активная работа по расширению исправительных центров. Это обусловлено тем, что более 180 тыс. осужденных, находящихся в местах лишения свободы, то есть фактически их половина, формально могут претендовать на замену неотбытой части наказания принудительными работами", - сказал Кудрявцев.