В РФ изменятся правила выдачи водительских медсправок
14:00 23.11.2021 Источник: Коммерсант.ru
Минздрав подготовил новые правила проверки водителей на наркотики. Как рассказали «Ъ» в ведомстве, предлагается проводить лабораторные исследования для групп риска, в которые входят «водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств».
Исследование будут назначать наркологи, заметившие следы уколов, повышенную потливость, чрезмерно низкий пульс, сонливость или возбуждение или другие признаки наркологических расстройств.
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