В РФ изменятся правила выдачи водительских медсправок

14:00 Источник: Коммерсант.ru

Минздрав подготовил новые правила проверки водителей на наркотики. Как рассказали «Ъ» в ведомстве, предлагается проводить лабораторные исследования для групп риска, в которые входят «водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств».

Исследование будут назначать наркологи, заметившие следы уколов, повышенную потливость, чрезмерно низкий пульс, сонливость или возбуждение или другие признаки наркологических расстройств.