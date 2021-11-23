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НОВОСТИ

В РФ изменятся правила выдачи водительских медсправок

14:00 23.11.2021 Источник: Коммерсант.ru

Минздрав подготовил новые правила проверки водителей на наркотики. Как рассказали «Ъ» в ведомстве, предлагается проводить лабораторные исследования для групп риска, в которые входят «водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств».

Исследование будут назначать наркологи, заметившие следы уколов, повышенную потливость, чрезмерно низкий пульс, сонливость или возбуждение или другие признаки наркологических расстройств.

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